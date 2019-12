Nesreča se je pripetila pri Karavukovu nedaleč od Sombora. Potem ko se je čoln prevrnil nedaleč od srbskega brega Donave, so sprva pogrešali šest oseb, med njimi dva otroka. Srbsko notranje ministrstvo je kasneje potrdilo, da so našli dve trupli, a niso želeli razkriti starosti ali spola žrtev. Preživele so prepeljali na policijsko postajo v Odžakih.

Po besedah preživelih po nesreči pogrešajo 28-letno mamico z dveletno hčerko, 12-letnega dečka in 45-letno žensko, ter še dva moška, je poročala regionalna televizija N1. Gre za člane dveh družin iz Iraka in Sirije, ki so bili nameščeni v migrantskem centru v Šidu. V nedeljo zvečer so zapustili center, davi pa so v dveh čolnih skušali priti na Hrvaško čez Donavo.

Srbski komisariat za begunce in migrante je ob današnji nesreči spomnil, da je letos ob nezakonitem prečkanju meja med Srbijo in sosednjimi državami življenje izgubilo več kot 20 ljudi. Migranti so se utopili v Donavi, Drini in Tisi ali pa so umrli med skrivanjem na vlakih in v tovornjakih.