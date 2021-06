Nigerijsko ministrstvo za informiranje je odločitev utemeljilo z »nenehno uporabo te platforme za dejavnosti, ki lahko spodkopljejo korporativen obstoj Nigerije«. Dodalo je, da bo ukinilo tudi Twitter račun ministrstva.

Eden od telekomunikacijskih operaterjev, ALTON je sporočil, da je deloval v skladu z navodili pristojnega regulatorja in ustavil dostop do Twitterja. Portal NetBlocks, ki nadzoruje delovanje spletnih strani po vsem svetu, je potrdil, da je dostop do te platforme na vodilnih omrežjih v državi omejen. Še en operater, ATCON, je medtem javil, da prav tako spoštuje navodila oblasti, a obenem dodal, da si prizadeva za »čim prejšnjo razrešitev ustavitve«.

Sam Twitter je v odzivu označil odločitev nigerijske vlade kot »globoko zaskrbljujočo«. »Zadevo preiskujemo. Več bomo lahko povedali, ko bomo več vedeli,« so dodali. Organizacije za zaščito človekovih pravic in analitiki so odločitev nigerijske vlade za ustavitev delovanja Twitterja kritizirale. »Gre za jasen poskus omejevanja izražanja mnenj in dušenja državljanskega prostora,« so zapisali pri Human Rights Watchu.