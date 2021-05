Festival Godibodi se bo letos pod umetniško taktirko harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča odvil štirinajstič. Skozi leta se je uveljavil kot platforma za promocijo kakovostne, a nekomercialne glasbe, predvsem avtorske, ki dostikrat motivno črpa iz etno glasbe pa tudi drugih sorodnih in nesorodnih žanrov. Njihova posebnost je ravno v tem, da se z glasbeni žanri ne omejujejo. Letošnja edicija bo potekala zadnji teden v maju v Hribarjevi dvorani ljubljanskega gradu – pred določenim številom obiskovalcev, za preostale poslušalce pa spletno. Štiri večere zapored bodo izvedli po dva koncerta.

Kitarist in pevec Samo Vovk ter violistka in skladateljica Barbara Grahor Vovk sta duo, ki žanrsko črpa iz jazza, funka, fusiona, popularne, filmske, klasične in ljudske glasbe. Nastopila bosta drugi festivalski dan, za to priložnost pa sta pripravila projekt 2 + 3, v katerem s pridruženim jazzovskim triom predstavljata avtorsko glasbo, v kateri bo prostor tudi za veliko improvizacije. Večer bo zaključil kantavtor vokalist Robert Petan . Njegova duhovita kantavtorska besedila so mu predlani na kantavtorskem festivalu Kantfest prinesla nagrado zlata kanta, tokrat pa bo predstavil svojo prvo kantavtorsko ploščo. Družbo mu bodo delale tri spremljevalne vokalistke in trije inštrumentalisti.

Prvi večer so izbranci Blaž Mencinger ter Eva Hren & Rukavina kvartet . Kitarist Mencinger je kantavtor, ki svoje glasbene pripovedi o ljubezni in drugih krivicah podaja z igrivo liriko, ki jo podlaga skozi pop in jazz zvočnost. Založniškemu prvencu Tebe ni v kratkem sledi izid EP-ja z naslovom Vse na pol. Na odru se mu bodo pridružili še štirje glasbeni kolegi. Drugi del večera je rezerviran za pevko in kitaristko Evo Hren, dolgoletno prijateljico festivala, ki tokrat prihaja z akustično zasedbo Rukavina kvartet basista Gorana Rukavine . Napovedujejo sveženj popolnoma svežih pesmi, za katere je glasbo napisal prav Rukavina.

Stari mački

Tretji festivalski dan je rezerviran za stare mačke Marko bando in zasedbo Vruja. Marko banda muzicira že od leta 1990, ohranja prekmursko ljudsko glasbeno izročilo, v koronačasih pa so posneli novo zgoščenko z naslovom Tresti, ki jo bodo zdaj premierno predstavili z gosti. Istrska skupina Vruja deluje od leta 2001. Skrbi za ljudsko glasbeno dediščino celotnega istrskega polotoka, tako da prepeva pesmi v slovenskih, italijanskih in hrvaških narečjih ter igra na izbrana ljudska glasbila pa tudi nekatera sodobnejša. Zapeli bodo svatovske, vojaške in zabavljive pesmi ter zagodli koračnice in plesne motive s svojega novega tematskega albuma.

Metod Banko in Tomaž Hostnik & Nerodnozabavni ansambel bodo festival zaključili. Metod Banko igra na bršljanov list, je tudi pevec in kitarist, poznamo ga iz zasedb Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape, Teo Collori in Momento Cigano, Mala mestna muzika, Svet je kakor ringaraja. V novem projektu se mu bosta pridružila harmonikar in skladatelj Janez Dovč ter tubist in skladatelj Goran Krmac. Pianist, skladatelj in šansonjer Tomaž Hostnik pa obljublja narečne avtorske kabaretne štorije ob spremljavi prekaljenih godcev, povezanih v Nerodnozabavni ansambel. Producent festivala je Zavod Ljubljanski grad, koproducet pa Zavod Godibodi.