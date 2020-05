Festival Godibodi že od svoje prve izdaje leta 2008 zvesto sledi svojemu poslanstvu – odpira prostor sveži in še neuveljavljeni slovenski glasbi. Letos bo koncerte v Hribarjevi dvorani na ljubljanskem gradu neposredno prenašal Prvi program Radia Slovenija, s pomočjo videoprenosa pa ga bodo predvajali tudi na facebooku in spletni strani Prvega programa.

V njihovem primeru bi denimo lahko bili koncerti tudi v živo pred občinstvom, na grajskem dvorišču, kjer bi se vendarle lahko nabralo določeno število ljudi, in ne v dvorani. Ampak te odločitve so v rokah producenta, Ljubljanskega gradu, ne snovalcev programa.

Organizatorji koncertov so v izredno težkem položaju, po eni strani bi morali pritisniti na odločevalce in si priboriti nazaj koncerte z občinstvom, sploh ko gre za zunanja prizorišča, po drugi z nastalo situacijo ni izkušenj in zgledov, niti v tujini, in težko je prevzeti odgovornost,« pravi Dovč.

Umetniški vodja festivala Janez Dovč pravi, da četudi so ukrepi glede druženja te dni postali ohlapnejši, festivala ne bodo izpeljali v živo: »V dvorani bo sicer nekaj poslušalcev, vsak od štirih nastopajočih bendov bo s seboj pripeljal nekaj prijateljev in znancev, za interakcijo, živost, pretok energij. Glasbeniki potrebujemo občinstvo. Kot v festivalski ekipi radi pravimo: bolj kot občinstvu zastaja dih, bolj se glasbenikom poglablja navdih. Poslušati glasbo prek raznih platform seveda ni enako, zdaj pač preizkušamo, kako oder postaviti v virtualnem svetu. Ampak seveda glasba v živo še vedno najbolj odžeja, sploh tista izvirna.

Brez podpore ne bo šlo

Pravi še, da nihče, ki deluje na področju kulture, v tem trenutku ni v zavidljivem položaju, zato kultura nujno potrebuje sistemsko podporo, »saj bomo morali tudi to krizo reševati z več in ne z manj kulture. Kultura in umetnost sta v krizah vedno pomagali iskati nove poti, nove paradigme.«

Letošnji program so morali seveda prilagoditi iz finančnih in tudi povsem produkcijskih razlogov, saj v kar nekaj prvotnih zasedbah, poleg domačih, igrajo tudi glasbeniki, ki prihajajo iz tujine. Festival vsako leto odpre prostor tudi za novo festivalsko produkcijo, novo glasbo in premierno izvedbo. Letos so ta projekt želeli zaupati vokalistki in kitaristki Evi Hren, ker pa priprave tako obsežnega programa zaradi izrednih razmer niso bile mogoče, upajo, da bodo to produkcijo lahko izvedli v prihodnosti.