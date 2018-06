Letošnji festival se bo odvil na novi lokaciji, v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu, kjer se bo predstavila vrsta svežih glasbenih projektov. Nocoj bodo nastopile tri zasedbe: ŠLAJN, BUH in Nula Kelvina. Drugi festivalski dan bodo svoje nove projekte predstavile zasedbe Orkestrada, Počeni škafi in Yanu, tretji, zadnji festivalski dan, pa bo na sporedu festivalska produkcija z naslovom Metulji gredo v nebo. Prisluhnili bomo lahko reviji pesmi Roka Vilčnika, ki jih bodo izvajali Aleksandra Ilijevski, Maja Keuc, Bilbi, Ana Mravlje, Noa Vilčnik in Brodolomec. Predskupina festivalske produkcije bo Taja Božič z zasedbo Kirkwaalds.

ŠLAJN sestavljajo Sašo Kovačič, pevec in kitarist, Goran Kovačevič, bobni, Klemen Krajc, bas, in Gašper Kržmanc, kitare, bendžo. BUH je zasedba multiinštrumentalista Uroša Buha, kitara, glas, sodelujejo še Vid Drašler, bobni, Jošt Drašler, basovska kitara, glas, Mario Babojelič, kitara, Ambrož Božiček, rhodes, hammond, Metod Banko, akustična kitara, glas in Višnja Fičor, glas. Skupina Nula Kelvina (na fotografiji) pa sestavljajo Marko Boh, glas, klaviature, spremljevalni glas, Ana Maria Mitić, glas, spremljevalni glas, Klemen Kotar, bas, saksofon, sintetizatorji, spremljevalni glas, Gašper Kržmanc, kitara, bendžo, ukulela, spremljevalni glas in Miha Kržmanc, bobni.