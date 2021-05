Programski odbor SDS je pred prihajajočim volilnim kongresom stranke, ki bo sredi junija v Slovenskih Konjicah, pripravil predloge petih resolucij. Med njimi bode v oči zlasti dokument 'Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države', v katerem opozarjajo pred obnovitvijo državljanske vojne.

Avtorji dokumenta v uvodu ugotavljajo, da je SDS »edina stranka v državi, ki ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije«. Ker pa je v posameznih vladah sodelovala le četrtino svojega svojega obstoja, »kljub izdatnim uspehom sama ni mogla preprečiti dejstva, da tranzicija pri nas ni uspela«. SDS je predstavljena kot »najtrdnejši branik demokratične Slovenije«, ki je za razliko od drugih strank edina kadarkoli sposobna voditi državo. »Ker je 'produkcija' novih strank in obrazov značilna predvsem za levi politični pol, prihajajo v vlade dostikrat povsem nekompetentni kadri, ki so zlahka žrtve raznih mafijsko-lobističnih omrežij,« je zapisano v omenjenem dokumentu.

Kot pravijo, je stranka že od vsega začetka »promotor demokracije, vladavine prava in visoke ravni varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin«, ki pa ves čas »naletava na ovire, ki jih predstavljajo leve politične stranke ali del nevidne politike, ki ji rečemo globoka država«. V zvezi s tem je, kot piše v dokumentu, že večkrat opozorila na resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1096 o nujnosti razgradnje dediščine totalitarnih komunističnih sistemov iz leta 1996, ki opozarja na nevarnost »žametne obnovitve totalitarnega režima, če ne celo strmoglavljenje porajajoče se demokracije«.

»Doživljamo ulično nasilje in grožnje« Tega opozorilo vsi niso vzeli dovolj resno, pravijo v SDS. Zato zdaj »doživljamo ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo ekstremisti, dostikrat povezani s tujimi omrežji in gibanji (Antifa, BLM, Woke-ism ipd), protidemokratično razpoloženje pa da se je že pred leti pokazalo v okviru tako imenovanih ljudskih vstaj, ki da jih je zaznamovalo nasilje. »Brezkompromisno so napadali policiste, javne ustanove, novinarje, celo reševalce, obešali lutke politikov, jim grozili na domu, širili grožnje, kot na primer 'smrt Janši', 'smrt janšizmu', 'politike v Barbarin rov' ipd. Odgovornost za »ubijanje« demokratične kulture med drugim pripisujejo nekdanjemu predsedniku republike Danilu Türku zaradi njegovega spornega odlikovanja nekdanjega šefa Udbe Tomaža Ertla in njegove izjave o povojnih pobojih kot drugorazredni temi, prav tako pa tudi levim vladam, ki da so pod totalitarnimi simboli udrihale po demokraciji in Evropski uniji, nazadnje, na dan Evrope, pa na »revolucionarni« način skrunile Prešernov spomenik v središču prestolnice.

SDS svari pred obnovitvijo državljanske vojne Pogrom nad SDS se je po njihovi oceni v zadnjih letih še stopnjeval, volitve pa da so bile zaznamovane s poskusi izločitve Janše iz političnega življenja. »Toda cilj prvorazrednih ni več le eliminacija predsednika Janše in SDS, ampak je nadgrajena. Gre za vzpostavitev nove družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!« Slovenska demokracija po oceni SDS ni dozorela, eden od ključnih dokazov za to pa naj bi bil tudi preboj »ekstremne« stranke Levica v državni zbor na volitvah leta 2014. Slednja si po njihovih besedah želi »odpravo moderne politike s parlamentarno demokracijo vred« in uvedbo »eko-socialističnega gospodarstva«. »Podjetja bi podržavili in ustanovili delavske, kmečke in konzumne zadruge. Kolektiv je nad posameznikom, zato si lahko le predstavljamo, kako bi bilo s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami,« opozarjajo v SDS, kjer ocenjujejo, da je program Levice v nasprotju z našo ustavno ureditvijo, zato pričakujejo ustrezen odziv državnih ustanov. Ekstremisti imajo po njihovi oceni svoje privržence tudi v inštitucijah EU, zlasti v komisiji in parlamentu, »kjer spletkarijo proti vladi in premierju ter ga obtožujejo, da krati svobodo medijem. Mednarodne nevladne organizacije objavljajo lažnive konstrukte, ki so jim jih posredovali posamezni novinarji in politiki iz Slovenije«.