Janševa SDS zdaj še nad Bošnjake

Ko je predsednica Bošnjaške kulturne zveze Slovenije Jasminka Dedić spregovorila o nevarnostih tajnega načrta za razkosanje Bosne in Hercegovine, je pričakovala napade Janševih medijev. Vendar to ni vse: Janšev minister Zvone Černač skuša proti njej nahujskati sodelavce in jo vreči iz službe.