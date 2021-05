V Združenju turističnih agencij Slovenije (ZTAS) večjih težav pri vračanju ne pričakujejo. Državni zbor je konec aprila lani v interventno zakonodajo vpisal rešitev, v skladu s katero so lahko organizatorji potovanj potnikom, ki so že vplačali aranžmaje, a so bili ti odpovedani zaradi epidemije covida-19, namesto vračila denarja izdali vrednotnice. Te imajo unovčljivost 24 mesecev od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne bo unovčil v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva vrnitev denarja. Zakonodaja je omogočila tudi, da potrošnik izdajo vrednotnice zavrne in od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil. Organizator potovanja mora potrošniku sredstva vrniti najpozneje 12 mesecev po koncu epidemije; ta se je v prvem valu končala 31. maja 2020. Do vračila vplačanih sredstev bodo sicer upravičeni le tisti potrošniki, ki so ob izdaji vrednotnic te zavrnili in izrecno zahtevali gotovinsko vračilo.