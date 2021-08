Mestni turizem se počasi vrača

Poznopopoldanski sprehod po prestolnici in polno zasedeni lokali na obeh bregovih Ljubljanice, vključno s Trnovim, kažejo spodbudno sliko o vračanju tujih gostov k nam. To so potrdili tudi pri Turizmu Ljubljana, saj se je julija pokazala že razlika v strukturi gostov, ko se je povečalo število prenočitev tujih obiskovalcev.