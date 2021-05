17. beneški arhitekturni bienale, največja svetovna predstavitev arhitekture, se danes odpira z enoletno zamudo, ki jo je povzročila epidemija. Nemara pa stopa krovna tema bienala, nad katerim bdi libanonsko-ameriški kustos Hashim Sarkis, zato še bolj v ospredje, razstavljalci bodo namreč iskali odgovore na vprašanje Kako bomo živeli skupaj? »Potrebujemo novo družbeno-prostorsko pogodbo. V kontekstu vse večjih političnih razhajanj in naraščanja gospodarsko-socialnih neenakosti pozivamo arhitekte, da si zamislijo prostore, v katerih lahko velikodušno sobivamo,« opozarja Sarkis.

Opolnomočenje lokalnih središč

Slovenija ponuja v odgovor fenomen zadružnih domov, ki ga predstavlja v projektu Skupno v skupnosti; zasnovala ga je kuratorska ekipa, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja arhitekture in umetnostne zgodovine Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar in Asta Vrečko. Izhajali so iz obdobja po koncu druge svetovne vojne, ko je Jugoslavija v želji po preoblikovanju družbenih odnosov in gospodarstva na podeželju načrtovala na tisoče zadružnih domov; od 523 načrtovanih jih je bilo na Slovenskem zgrajenih 330. Bogat arhiv, saj je projekt skrbno dokumentiral časopis Zadružni dom, med drugim priča, da so pri gradnji – tudi z množično mobilizacijo in prostovoljnim delom – sodelovali tako tehnični kadri, arhitekti in umetniki kot krajani, borčevske, ženske, mladinske organizacije…

»Zadružni domovi so skozi zgodovino povezovali lokalno skupnost, tam so bila zbiranja različnih društev, pa tudi zasebna slavja, v njih so bile – ali pa so še – pošte, kmetijske zadruge, trgovine… Vsak zadružni dom pa je imel vedno tudi kulturno dvorano, navadno s prostorom za predvajanje filmov, tako da so imeli ti domovi že v štiridesetih, petdesetih letih prejšnjega stoletja izobraževalno funkcijo, tam so med drugim predvajali obzornike, kasneje pa mnoge filme,« pojasnjuje umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko. Ko se je agrarna reforma izpela, so se zadružni domovi iz svojevrstnih kmetijskih objektov ne nazadnje spremenili v kulturne, tako da so imeli posledično pomembno vlogo pri decentralizaciji kulture, opolnomočenju lokalnih središč…