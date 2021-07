Benetke že desetletja niso bile tako človeku prijazne kot sredi junija – gneče ni bilo ne na ulicah ne v razstaviščih, v cerkvah, na vaporettu, domačini pa turistov veseli kot že dolgo ne. Ob tej pozitivni posledici pandemije pa obiskovalci Bienala arhitekture že plačujejo tudi ceno nove postkoronske resničnosti, ki se kaže v varčevalni ukinitvi »analognih« servisnih storitev – vstopnice za bienale je mogoče kupiti le še po spletu, številni razstavni prostori pa namesto pisnih informacij o projektih ponujajo QR-kodo, ki nam jo odpre telefon. Tako izvemo, kaj na razstavi vidimo – če seveda imamo potrpljenje ves čas buljiti v zaslon.

Ljudje brez ustreznih telefonov in nevešči starejši, ki so najzvestejši obiskovalci bienala, so v tem krasnem novem digitalnem svetu še bolj degradirani na opravilno nesposobne. Ta diskriminacija je toliko bolj paradoksalna ob letošnjem naslovu How can we live together (Kako lahko sobivamo?), ki je nekakšen angažiran odgovor na popevko Why can't we live together (Zakaj ne moremo živeti skupaj) Timmyja Thomasa iz leta 1972. Zanimivo pa je, da se je tem kodam posvetil prav popolnoma prazen, le s kodami na zidovih opremljen nemški paviljon, ki v projektu 2038 opozarja prav na nadzor in obvladovanje človeka s pomočjo digitalnega prostora.

Manj arhitekture

Če smo pred desetletji opažali, da so intermedijski socialno in okoljsko angažirani projekti zasedali vse več prostora na likovnih bienalih, arhitekturni pa so se zdeli bolj fokusirani na svoje področje, zdaj tudi arhitekti o »skupnem življenju« razmišljajo vse bolj sociološko in ekološko. Kot bi se ob izklicni ugotovitvi v osrednjem paviljonu Giardinov, da sta arhitektura in urbanizem v veliki meri del problema devastacije družbe in okolja in zato čas zahteva »manj arhitekture«, ne več, na neki način ustrašili iskanja nove arhitekturne paradigme. Takšne, ki ne bi bila usodno odvisna od uničujočega kapitala in njemu podrejene politike.

Svojevrsten odgovor na stanje in tudi implicitno kritiko arhitekture pa predstavlja »forenzična arhitektura« multidisciplinarne raziskovalne skupine na londonski univerzi, ki jo vodi Eyal Weizman; ta z arhitekturnimi tehnikami in tehnologijami raziskuje primere državnega nasilja in kršenja človekovih pravic po svetu.