Naprej, zastave slave!

Kaj pomeni izraelska zastava na zgradbi slovenske vlade, me je te dni spraševal kolega iz sosednje države med sprehodom po mestu. Nič nisem rekel, samo v tla sem gledal in negotovo spešil naprej po ulici. Kako je to sploh mogoče, je kolega vrtal vame, med drugo svetovno vojno se je Slovenija zmagovito uprla tuji okupaciji, danes pa se demonstrativno postavlja na stran okupatorjev in njihovega sistematičnega zatiranja Palestincev, ki včasih dejansko že spominja na genocid, kot ves čas trdijo tudi oni? Kaj hoče reči Slovenija s to do konca neumno, politično provincialno, v isti sapi pa vendar tudi srhljivo gesto? Kaj pravijo državljani? Se strinjajo ali protestirajo?