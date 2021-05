V Iranu se je v soboto iztekel rok za prijavo kandidatov za predsedniške volitve 18. junija, v igri pa je kar 592 imen, od teh 40 žensk, je sporočilo notranje ministrstvo. Vendar se bo to število zelo zmanjšalo, ko bo svoje delo čez deset dni opravil svet varuhov, ki mora odobriti vsako kandidaturo, pri čemer je selekcija izredna. Na volitvah pred štirimi leti se je prijavilo 1636 kandidatov, svet varuhov pa jih je odobril šest, pri čemer številni res niso izpolnjevali osnovnih pogojev, med katerimi so tudi vodstvene izkušnje.

Tik pred iztekom roka sta v tekmo vstopila dva močna konservativna kandidata, ki z zeleno lučjo varuhov ne bi smela imeti težav. Prvi je Ebrahim Raisi, predsednik iranskega vrhovnega sodišča in predvidoma največji favorit znotraj konservativne struje. Raisi (60 let) se je leta 2017 uvrstil v drugi krog in tam za skoraj dvajset odstotnih točk izgubil proti aktualnemu predsedniku Hasanu Rohaniju, ki po dveh zaporednih mandatih letos ne sme kandidirati. Drugi je Ari Larijani (63), svetovalec vrhovnega verskega voditelja in najvplivnejšega moža v državi Alija Hamneja, ki ima tudi prevladujoči vpliv na svet varuhov, četudi je letos dejal, da se v volitve ne bo nič vmešaval. Larijani je nekoliko manj konservativen, sicer pa je bivši predsednik parlamenta, pred poldrugim desetletjem pa je bil glavni iranski jedrski pogajalec.

Konservativci zdaj nasprotujejo pogajanjem o obnovitvi jedrskega sporazuma, ki potekajo na Dunaju. Zmaga njihovega kandidata bi tako lahko pomenila konec teh pogajanj.

Tegobe reformistov Glavni kandidat reformistov bo predvidoma podpredsednik države Ešak Džahangiri (63), ki je kandidiral tudi pred štirim leti, a takrat po ocenah poznavalcev predvsem taktično, zato da je med kampanjo podpiral Rohanija. To se je bolj ali manj potrdilo, ko je kandidaturo umaknil tri dni pred volitvami. Reformisti imajo sicer malo možnosti za zmago, ker so neuspešno stavili na dialog z zahodom. Rohani je leta 2013 zmagal na predsedniških volitvah z obljubo, da bo sklenil jedrski dogovor in s tem rešil Iran pred gospodarskimi sankcijami. Številni srednji razred je zato volil zanj. Gre za Irance, ki so se dvignili iz revščine z uspešnimi gospodarskimi reformami dveh naprednejših predsednikov Akbarja Hašemija Rafsandžanija (1989–1997) in Mohameda Hatamija (1997–2005). Toda iranske zmerneže in reformiste je v očeh iranskih volilcev diskreditiral Donald Trump, ko so ZDA leta 2018 izstopile iz jedrskega sporazuma in spet uvedle sankcije, čeprav Iran, kot so trdili inšpektorji ZN, ni kršil dogovora. Z iranskim gospodarstvom je šlo spet navzdol in že lani so na parlamentarnih volitvah konservativci premagali zmerneže in reformiste.