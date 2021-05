Recept Katjuše Batistič iz Gostilne Bric

Krompirjevi ravioli s špargljevo omako

Za 4 osebe, čas priprave: 1 ura 30 min

Sestavine:

500 g belih špargljev,

100g rezin pršuta,

500 g krompirja,

1 jajce,

200 g moke,

sirni namaz za nadev,

1 žlička kisle smetane,

parmezan,

maslo,

smetana,

sol.

Priprava:

Cel krompir skuhamo, še vročega olupimo in pretlačimo. Ko se ohladi, dodamo jajca, sol in moko in zgnetemo v testo. Količino moke prilagajamo lastnostim krompirja. Na pomokani deski oblikujemo svaljek, nato kose testa na tanko razvaljamo na debelino 3 do 4 mm. Z modelčkom za piškote izrežemo koščke testa. Med dve plati testa damo žličko nadeva, robove pa z vilicami potisnemo, da se zlepijo. Robovi morajo biti čisti, sicer se testo ne bo zlepilo. Za nadev uporabimo poljubni sirni namaz, ki mu dodamo malo ribanega parmezana in kisle smetane. V slanem kropu jih kuhamo toliko časa, dokler ne priplavajo na površje. Šparglje operemo, olupimo in odlomimo spodnji, že oleseneli del. Postavimo jih v visok lonec in jih kuhamo tako, da so do treh četrtin pokriti z vodo. Po desetih minutah, ko se zmehčajo, jih odcedimo in ohladimo. Ohlajene zmešamo z mešalnikom. Rezine pršuta narežemo na trakce in popražimo na maslu. Dodamo zmešane šparglje in smetano, posolimo in pokuhamo, da nastane kremasta omaka.