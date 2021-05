Naj vam gredo v slast recepti iz knjige Manj ogljikovih hidratov za več užitkov; Učila International, 2019.

Kiš z rdečim fižolom

Sestavine za 6 kosov:

–400 g rdečega fižola iz pločevinke

–5 velikih jajc

–5 beljakov

–sol

–poper

–100 g sira s čilijem

–120 g slivovih paradižnikov

Priprava:

Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Pekač za pito (premera 22 cm) dobro namastimo. Jajca, beljake, 0,8 dl vode, pol žličke soli in četrtino žličke popra damo v veliko skledo in vse skupaj dobro razžvrkljamo. Jajčno maso nalijemo v pekač.

Sir s čilijem naribamo. Paradižnike narežemo na koščke in jih skupaj s sirom in fižolom razporedimo po jajčni masi.

Kiš pečemo v pečici okoli 30 minut, da jajčna masa zakrkne in začenja postajati rjava. Vzamemo ga iz pečice, pustimo počivati 10 minut in ga postrežemo.

Ladjice iz jajčevcev

Sestavine za 4 porcije:

–2 velika jajčevca

–5 žlic oljčnega olja

–4 paradižniki

–2 kepi mocarele

–1 pest listov bazilike

–50 g planinskega sira

–6 jajc

–sol poper

–1 žlica masla

Priprava:

Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Pekač obložimo s papirjem za peko. Jajčevca vzdolžno razpolovimo in vsako prerezano stran natremo z jedilno žlico oljčnega olja ter pečemo v pečici okoli 25 minut, da se zmehčajo. Medtem paradižnike narežemo na kolobarje, prav tako narežemo mocarelo in lističe bazilike. Sir naribamo, jajca razžvrkljamo, solimo in popramo. V obloženi ponvi segrejemo preostalo oljčno olje in maslo, dodamo jajca in pečemo pri srednji temperaturi, da zakrknejo. Jajca z obračalko na dnu ponve trikrat potisnemo proti sredini in pečemo še 3 minute, da zakrknejo. Posujemo jih s sirom, omleto prepognemo na pol in jo pečemo še 2 minuti.

Jajčevce solimo in popramo, obložimo s paradižniki in mocarelo. Vse skupaj pečemo v pečici še 5 minut, da se mocarela stali, nato jih nadevamo na krožnike in posujemo z listi bazilike. Omleto narežemo na trakove in porazdelimo po krožnikih.