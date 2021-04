Ajdovi štruklji z vijolicami

Sestavine za testo:

–200 g ajdove moke

–50 g pšenične bele moke

–50 g sladkorja

–1 jajce

–50 ml vode

Nadev:

–100 g skute

–2 jajci

–50 g sladkorja

–2 pesti cvetov vijolic.

Priprava:

Za testo jajce zmešamo z vodo, obe vrsti moke pa s sladkorjem. Nato zmešamo še oboje skupaj in gnetemo 10 minut. Testo razvaljamo na pomokanem pultu in prestavimo na pomokano krpo. Za nadev v skuto vmešamo jajce in sladkor. Namažemo jo na razvaljano testo in po njej posujemo vijolice. S pomočjo krpe zvijemo štrukelj, ga zavijemo v krpo in povežemo z vrvico. V loncu naj v vodi vre pol ure, nato vodo odlijemo, odvijemo ga šele, ko se ohladi.

Čemaževa juha

Sestavine:

–20 g masla

–1 manjša čebula

–sol

–1 krompir

–1 pest čemaža.

Priprava:

Maslo stalimo, nanj stresemo nasekljano čebulo in posolimo. Pražimo na majhnem ognju 5 minut. Ko je čebula prepražena, zalijemo z vodo ter dodamo olupljen in na kocke narezan krompir. Kuhamo toliko časa, da se krompir zmehča. Juho odstavimo, dodamo čemaž in s paličnim mešalnikom zmeljemo v fino kremno juho.