Osmi Teden ljubiteljske kulture pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) bo po letu, ko je bilo tudi kulturno dogajanje zaradi epidemioloških ukrepov močno okrnjeno, letos zadihal vsaj delno bolj sproščeno. Med 21. in 30. majem se bodo tako po vsej Sloveniji in v čezmejnem prostoru zvrstili številni kulturni dogodki, njihova rdeča nit pa bosta literatura z bralno kulturo ter instrumentalna dejavnost, s čimer se JSKD pridružuje tudi Jurčičevemu in Ipavčevemu letu. Prireditve bodo po besedah vršilke dolžnosti direktorice JSKD Metke Šošterič potekale delno preko spleta in delno v živo. »Predvsem želimo ponovno aktivirati ustvarjalce na področju ljubiteljske kulture in jim ponuditi priložnost za udejstvovanje,« je dejala.

Otvoritvena slovesnost tokrat v Novem mestu

V letošnji Teden ljubiteljske kulture bodo povabili Novomeščani v petek ob 20. uri s spletno otvoritveno slovesnostjo, na kateri bo nastopilo 46 mladih ustvarjalcev, od plesalcev, glasbenikov do likovnih umetnikov in literarnih interpretatorjev. Slavnostni zaključek pa bo v znamenju Josipa Jurčiča, ko bodo 29. maja v Ivančni Gorici ob občinskem prazniku med drugim podelili Jurčičeva priznanja in predstavili dvanajst prevodov njegovega znamenitega dela Kozlovska sodba v Višji Gori.

Poleg branja in literature v ospredje postavljajo tudi instrumentalno dejavnost, ki je v zadnjem letu potekala skorajda v celoti preko spleta. Tokrat upajo, da jim bo uspelo vsaj nekaj dogodkov pripraviti tudi v živo. S kulturo se v svojem prostem času pri nas ukvarja 110.000 ljudi, ki delujejo v 5000 kulturnih društvih, na leto pa pripravijo okoli 25.000 prireditev. V času epidemije je (bila) tako po besedah Šošteričeve ena od prednostnih nalog sklada spodbujanje in ohranjanje ustvarjalnosti, zlasti pri mladih.

Ob letošnjem Tednu ljubiteljske kulture želijo ustvarjalce vseh generacij, zlasti pa mlade, ponovno spodbuditi k ustvarjanju, občinstvo pa k obiskovanju kulturnih dogodkov. »Zlasti skupinske dejavnosti, kot so zborovsko petje, folklorna dejavnost, instrumentalna glasba, gledališka dejavnost, so se izvajale zelo okrnjeno. Zato pozivamo kulturna društva, da začnejo ponovno ustvarjati, in jih vabimo, da prijavijo svoje dogodke ali spletne vsebine, ki so jih ustvarili v času epidemije, v našo bazo, da bodo na ogled na družbenih omrežjih sklada,« je dejala vodja Tedna ljubiteljske kulture Maja Papič. »V širšem smislu ustvarjalce pozivamo, naj se pridružijo našim programom in čim več ustvarjajo. Kultura namreč prinaša veliko pomembnih kompetenc za razvoj, rast in napredek v življenju nasploh,« je še dejala.

V soboto, 22. maja, tako v Mariboru pripravljajo državno srečanje tujih avtorjev in avtoric, ki pišejo v svojem maternem jeziku in bivajo v Sloveniji. V nedeljo bo na Prežihovini v Kotljah na Koroškem državno srečanje literarnih ustvarjalcev V zavetju besede. Prihodnji teden sledi bralni maraton v okviru 20. festivala mlade literature Urška, ob petletnici Centra poezije Tomaža Šalamuna pripravljajo predstavitev še neobjavljenih Šalamunovih pesmi ter spletni pogovor z ameriškim pesnikom Jakom Bauerjem, letošnjim prejemnikom Šalamunove nagrade, obeta se okrogla miza Mladi, ustvarjalnost in kultura, pa festival komornih instrumentalnih skupin ter mnoge druge prireditve.