Medtem ko hokejska reprezentanca niza zmage na mednarodnem turnirju v Tivoliju, se na klubski ravni dogajajo kadrovski premiki. Potem ko se je Olimpija že med sezono dogovorila za prestop prvega gorenjskega napada, se v Ljubljano po naših informacijah selita tudi dosedanji uspešni trener jeseniškega kluba Mitja Šivic in njegov pomočnik Anže Ulčar.

Nekdanji slovenski reprezentant Mitja Šivic je nekoč igral za Olimpijo in bo na tivolski klopi zamenjal finskega strokovnjaka Raima Summanena, ki se je poslovil po štirih mesecih dela. Šivic prihaja v Tivoli kot trenerski šampion po zmagi Jesenic v finalu državnega prvenstva. Na klopi železarjev je samo v lanski sezoni vpisal sedem zmag proti večnemu tekmecu. V novi sezoni bo člansko ekipo Olimpije vodil v najvišji avstrijski ligi. Ljubljančani pospešeno sestavljajo moštvo za prihodnjo zimo in nameravajo v začetku junija začeti priprave na suhem. Po Žanu Jezovšku, Jaki Sodja in Blažu Tomaževiču se v ljubljanski kolektiv neuradno seli tudi dosedanji prvi jeseniški vratar in junak finalne serije z Olimpijo Žan Us. Obetavnega slovenskega vratarja čaka mikaven interni dvoboj za številko ena s finskim čuvajem mreže Paavom Hölsäjem, ki je bil v minuli sezoni najboljši vratar alpske lige.

Dokončni seznam okrepitev Olimpije iz jeseniškega moštva nemara še ni v celoti zaključen. Kandidati za prihod v Tivoli ostajajo Bine Mašič, Jaka Šturm, Nejc Stojan in Aljoša Crnovič, a je zaradi širokega kadra že znano, da v ljubljanski garderobi ne bo dovolj prostora za vse. Na koncu bo odločalo tudi mnenje novega trenerja, ki že sodeluje pri sestavi ekipe.