V Tivoliju je tekla deseta minuta podaljška odločilne tekme finala državnega prvenstva v hokeju. Olimpija je že zapravila dva gola prednosti in Jeseničani so krenili v obetaven napad za zmago. Ljubljančane so stisnili pred njihova vrata in osemnajstletni branilec Bine Mašič je imel ogromno prostora, da je železarjem s strelom pod prečko zagotovil trinajsti naslov slovenskega prvaka. Najstnik iz Radovljice, ki se je kalil na Bledu, postaja igralec za velike tekme, saj je letos v podaljšku odločil tudi prvi dvoboj polfinala alpske lige z Asiagom.

Jeseniški presežek z dvojno krono

Jeseničani so si po koncu tekme dali duška na ljubljanskem ledu in še pred podelitvijo pokala so odprli nekaj steklenic penine. V garderobi z rdečimi sedeži je odmevala bučna glasba, Tivoli pa je v finalni seriji po treh gostujočih zmagah postal jeseniška trdnjava. Trener Mitja Šivic je imel nasmeh do ušes in 36. šampionska zvezdica je v Podmežaklo prispela tudi po njegovi zaslugi, saj je pripravil izvrstno taktiko za favorizirano Olimpijo. Dan odločilne tekme za državnega prvaka je bil zanj nenavaden, saj je doma najprej zaspal in zamudil na zbor moštva, ki se je odpravljalo na pot proti Ljubljani. Z dvojno slovensko krono so njegove Jesenice presegle pričakovanja in se po treh letih po izjemnih predstavah proti Olimpiji vrnile na hokejski prestol. Za piko na i je manjkal nastop v finalu alpske lige, ki se železarjem vsako leto vztrajno izmakne.

»To je velika zmaga za Jesenice. Čeprav smo zaostajali za dva gola, smo verjeli do konca in pokazali naše srce. Ponosni smo na osvojeni naslov prvaka,« je komentiral jeseniški vratar Žan Us, ki je prav na vsaki tekmi finala ohranjal svojo ekipo v igri za zmago in postal najboljši posameznik zaključka sezone. Kot je povedal, ima veliko željo, da bi zaigral v boljši ligi. Za Olimpijo, ki se jeseni seli v najvišje avstrijsko prvenstvo, je nastopal dve sezoni in v Ljubljani osvajal lovorike. Kot najobetavnejši slovenski vratar novega vala je na dobri poti, da se vrne v Tivoli.