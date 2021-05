Tivoli je padel še v tretjem poskusu in hokejisti Jesenic so po izjemnem preobratu na odločilni tekmi finala postali novi slovenski prvaki. V letošnji sezoni so osvojili dvojno domačo krono proti močni Olimpiji, ki ji v uteho ostaja naslov prvaka alpske lige in selitev v najvišje avstrijsko tekmovanje. Železarjem je zmaga v podaljšku (3:2) prinesla 36. šampionsko zvezdico v sedemdesetletni zgodovini jeseniškega hokeja, kar je rekord v slovenskem športu.

Jesenice so se po letu 2018 vrnile na domači prestol. V 29. finalu državnega prvenstva v samostojni državi so osvojile trinajsti naslov prvaka, šestnajstkrat pa se je veselila Olimpija. Sezone je bilo konec po 310 minutah dinamičnega finala, v katerem so železarji unovčili drugi zaključni plošček za končno zmagoslavje. Olimpija je začela odločno in močno prevladovala v prvi polovici tekme, ko sta za vodstvo z 2:0 poskrbela Mušič in Simšič. Ljubljančani so zapravili ogromno priložnosti in mirna končnica je splavala po vodi. Jeseničani so jih kaznovali za neučinkovitost in se v hipu vrnili v igro po zadetku Jezovška. Derbi je bil v zaključku povsem odprt in živahen v obeh smeri. Olimpija je zadevala samo v okvir gostujočih vrat, železarji pa so za prvi podaljšek v seriji izenačili prek Tomaževiča. Zlati gol za šampionski naslov in veliko slavje rdečih je prispeval obetavni branilec Mašič.

Posebnost zaključka sezone je bila, da je prav na vseh petih tekmah zmagala gostujoča ekipa. Jeseničani so bili v Tivoliju s trinajstimi goli zelo učinkoviti, medtem ko so v svoji dvorani igrali v krču in le enkrat zadeli. Junak finala je postal vratar Žan Us, ki si je z več kot 150 obrambami dvignil ceno za pogajanja z Olimpijo, kamor zaradi nastopanja v najvišji avstrijski ligi odhaja celoten prvi napad železarjev. Po osvojenem naslovu državnega prvaka ni znano, kakšen bo status jeseniškega hokeja v prihodnji zimi. Realnost je nastopanje v neatraktivni alpski ligi, za preboj na višjo raven pa se bodo morali na Jesenice najprej med seboj poenotiti, kakšno prihodnost želijo.