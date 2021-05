Lastniki teh stanovanj so večinoma banke in naložbeni skladi, ki so v nepremičninskem trgu po finančni krizi leta 2008 našli novo pristanišče, v katerem se vrednost investiranega kapitala običajno dovolj varno krepi. A na Balearih je stiska s stanovanjskim prostorom, ki bi si ga lahko privoščili tudi domačini, tako velika, da so oblasti nekaj morale ukreniti. Tako naj bi prvih 56 stanovanj v lasti bank in naložbenih skladov prešlo v 7-letno upravljanje deželne vlade, ki jih bo posredovala v neprofitni najem. Lastniki bodo sicer za to dobili odškodnino, vendar je ta nižja od najemnine, ki bi jo sicer dosegli na prostem trgu. »Gre za pomemben ukrep, s katerim prazna stanovanja odtegnemo špekulacijam in jim povrnemo njihovo družbeno funkcijo,« je prepričan Josep Mari, deželni minister za stanovanja in mobilnost. Kljub temu da je ukrep povzročil obilo pozornosti medijev, še zdaleč ni bil prvi in, glede na razmere, zagotovo tudi ne zadnji.

Lanskega julija so mestne oblasti v Barceloni štirinajstim podjetjem, ki imajo v lasti 194 praznih stanovanj, poslale pismo, v katerem so jih pozvale, naj jih v naslednjem mesecu oddajo v najem, sicer bo mesto sprožilo postopke za razlastitev. V tem primeru bi lastniki zanje prejeli le še polovico tržne vrednosti. V Barceloni že od leta 2016 zakon dovoljuje, da se mesto polasti stanovanj, ki so prazna več kot dve leti, in predvideva, da jih mesto lahko daje v neprofitni najem od 4 do 10 let ter jih zatem vrne lastniku. Decembra 2019 so zakon zaostrili, od takrat lahko mesto stanovanja odkupi po polovični tržni vrednosti. Takšna zakonodaja se na prvi pogled zdi precej drastična, a je v katalonski prestolnici postala nujnost, saj so se najemnine stanovanj od leta 2014 do 2017 zvišale kar za 30 odstotkov, ne glede na to, da je v Španiji še vedno precej visoka brezposelnost in zato rast najemnin ne more temeljiti zgolj na povpraševanju, ki nastaja iz fizične potrebe po stanovanjskem prostoru.

Barcelona ni osamljen primer, vsa velika mesta v Evropi se srečujejo s skoraj identičnimi težavami in pandemija proti pričakovanjem tega problema ni omilila, temveč ga je celo zaostrila. Tudi Ljubljana ni nobena izjema in kolikor je mogoče pozdraviti gradnjo novih neprofitnih stanovanj in premike v zakonodaji, ki naj bi jo olajšali, je to še vedno kaplja v morje v primerjavi s potrebami. Na drugi strani, torej pri »spodbudah« lastnikom, da oddajo prazen stanovanjski prostor, ki ga je tudi v Ljubljani veliko, pa ne država ne mesto nista še ničesar naredila.