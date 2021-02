Mislim svoje mesto: Prezračevanje

Ste začutili, kako izgubljena je bila Prešernova proslava brez občinstva? Odvisna je od tega, ali se lahko v imenu kulture spregovori ostro in neusmiljeno naravnost v obraz politike ali ne. Tako kot pri zdaj že pozabljenih prvomajskih paradah v Moskvi proslava tudi pokaže, kdo še sodi v vrste pomembnežev in koga ni več v ospredju – podatek o kulturni hierarhiji in za iskanje političnih podpornikov v vladnih ešalonih. Letos bi nedvomno prišli pred Cankarjev dom tudi protestniki, kakšen pa bi kljub varnostni budnosti izrazil svoje nezadovoljstvo tudi znotraj svete hiše kulture, in to na ozadju argumentov, ki so že našteti v parlamentarni interpelaciji in v tradiciji demonstracij in uprizoritvenih akcij, ki so bile pred policijsko uveljavitvijo prepovedi zbiranja na javnih prostorih zelo vidne in vsakič bolj nestrpne. Zelo verjetno bi zaradi zagotavljanja varnega dostopa vsem vabljenim do Gallusove dvorane minister Aleš Hojs uvedel varnostne ukrepe in ni nemogoče, da bi bila ploščad Trga republike spet »nikogaršnje ozemlje«, zamejeno s kovinskimi ograjami kot posebej varovana kulturna Slovenija znotraj schengenske Slovenije, ki je že ograjena na Kolpi, da ne bi skupaj z besnimi kulturniki še kak tujec prišel k nam in pomendral prešerno vzdušje.