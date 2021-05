Agonija politike pred praznim bazenom

Ena najkrajših sej državnega zbora v zgodovini slovenskega parlamentarizma je zadnji opomnik za naveličano slovensko javnost, da smo poleg zdravstvene zakorakali globoko v politično krizo. Kako sicer drugače opisati stanje, ko državni zbor ni sposoben določiti niti dnevnega reda, kaj šele terminskega plana dela za delovna telesa za junij in julij. Ali preprosteje povedano, zakonodajna veja oblasti je ostala brez dela, ker, kot je razvidno na spletni strani državnega zbora, na junijski in julijski seji ni predvideno sprejemanje nobenega zakona, nobenega akta, nobene ratifikacije, nobenega imenovanja – ničesar. Poslanci se bodo seveda še naprej udeleževali sej preiskovalnih komisij, ki so jih, mimogrede, ustanovili kar šest, in sej poslanskih skupin, a vsebinskega dela, to je tistega dela, za katero so navsezadnje plačani, ni. To, če nekoliko poenostavimo, je dobra definicija politične in parlamentarne krize – ko poslanci ostanejo brez dela, ko državni zbor ni več sposoben opravljati primarnega dela, je čas, da se razpusti in na volitvah svojo končno sodbo poda ljudstvo.