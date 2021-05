"Družine in najbližji žrtev umorov si zaslužijo pravico, ki jo lahko sedaj zagotovimo," je v ponedeljek tvitnil McMaster. Zakon injekcijo ohranja kot primarno metodo usmrtitve, vendar državi ob pomanjkanju potrebnih kemičnih substanc omogoča usmrtitev z električnim stolom ali strelskim vodom.

Na usmrtitev v državi čakajo trije obsojenci, ki so izkoristili težave s pomanjkanjem sredstev za usmrtitev z injekcijo in si izbrali to metodo usmrtitve v skladu s starim zakonom.

Električni stol naj bi bil pripravljen na uporabo, za zdaj pa še dokončujejo vse tehnične podrobnosti glede strelskih vodov, ki so v uporabi v Mississippiju, Oklahomi in Utahu.