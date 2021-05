»Ta včerajšnji padec je bil res nekaj hujšega v moji karieri, sploh ko ga pogledaš na posnetku. Tisti trenutek ob padcu se mi niti ni zdelo tako hudo,« je danes v izjavi za Radio Slovenija dejal Mohorič.

Mohorič je v levem zavoju zadel ob rob ceste. Nadaljevanje dogajanja pa je zelo nazorno posnel snemalec dirke. Gre za posnetke, ki so osupnili domačo in tujo javnost. Kljub temu, da je padel na glavo, Mohorič ni utrpel hujših poškodb, v bolnišnici v Avezzanu v Abrucih so potrdili zgolj blažji pretres možganov in ga hitro spustili domov.

»Ušlo mi je zadnje kolo, mi je spodrsnilo, ker je bila hitrost prevelika za tisti ovinek, vendar sem kolo uspel ujeti in postaviti nazaj v stabilen položaj. Ko sem to naredil, me je premaknilo nekoliko bolj v levo, tam se je v tistem trenutku pojavil betonski jašek za vodo, ki sem ga z vso silo zapel z levim pedalom, kar me je pognalo čez krmilo in v zrak,« je opisal Podbličan.

»Naredil sem salto. Hvala bogu sem se v zraku obdržal krmilo in s kolesom z vso silo udaril v asfalt, kar je absorbiralo vso silo tega udarca. Kolo se je razlomilo na pol, od njega ni ostalo prav veliko,« je dogajanje opisal Mohorič.

Le blag pretres »Sem pa jaz zelo dobro odnesel glede poškodb. Pretres možganov je bil zelo blag, sodeč po testih v nedeljo zvečer po novem protokolu Mednarodne kolesarske zveze (Uci) glede pretresa možganov. Tudi nisem imel glavobola ali slabosti, niti za trenutek nisem izgubil zavesti.« »Prvi trenutek, ker se nisem zavedal, da sem naredil salto, sem mislil, da sem samo ob nekaj zadel in da mi je samo spodrsnilo. Nisem bil prepričan, kaj se je zgodilo. Ko sem videl, da sem se udaril v glavo, pa nisem želel nadaljevati in tudi iz ekipe so mi to preprečili. Smo se vsi strinjali, da ni pametno. Potem so v bolnišnici potrdili, da ni nič hujšega, hvala bogu.« »Sem srečen, da se je izteklo v redu, in da ni hujšega. Upam, da se kaj takšnega ne ponovi nikoli več, tega ne želim nikomur,« je dodal.