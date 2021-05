Konec tedna na kolesarski dirki po Italiji je odnesel dva tekmovalca. V soboto ga je zapustil avstralski kolesarski zvezdnik Caleb Ewan (Lotto Soudal). Dvakratni etapni zmagovalec ni bil udeležen v padcu v enem od predorov, kot je sprva poročal Radio Tour, temveč je odstopil zaradi bolečin v kolenu. Bil je vodilni v razvrstitvi za majico najboljšega sprinterja, v nadaljevanju sezone pa bo v lovu na etapne zmage nastopil še na Touru in Vuelti. Včeraj pa je dih zastal slovenskim ljubiteljem kolesarstva. Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) je namreč pri enem od spustov po zdrsu presenetila luknja na cestišču, zaradi katere je naredil salto, padel na glavo, ob tem pa tudi prelomil okvir kolesa.

Dogodek je deloval brutalno, a se je na srečo Mohorič nemudoma po padcu pobral in dal vedeti, da z njim ni nič hujšega. Bil pa je vidno šokiran. V njegovi ekipi so mu pripravili novo kolo, a se nanj ni mogel usesti. Pozneje so ga oskrbeli in ga na nosilih naložili v reševalno vozilo. Ves čas je bil Podbličan pri zavesti. Iz bolnišnice v Avanzzanu je klubski zdravnik za Radio Tour sporočil, da ima 26-letnik pretres možganov in da bo noč preživel v bolnišnici na opazovanju. Zanj je tako letošnji Giro predčasno končan.

Včerajšnja deveta etapa je pripadla Kolumbijcu Eganu Bernalu (Ineos Grenadiers). To je bila 17. zmaga 24-letnika in sploh prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah. Kolumbijec je na tem Giru znova tisti stari Bernal, ki je leta 2019 dobil dirko po Franciji, težave s križem pa so zanj očitno preteklost. »Seveda sem presrečen, ampak kar ne morem verjeti, kaj se dogaja. To je moja sploh prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah in zato, da sem v tem položaju na Giru, sem moral v lanski sezoni marsikaj žrtvovati. Res sem zadovoljen,« je takoj po etapi dejal Egan Bernal.

Kot nekdanji gorski kolesar je dobro izkoristil zahteven makadamski zaključek po poti, ki jo sicer uporabljajo za servisiranje gondol na priljubljenem smučišču v južnem delu Apeninov. »Res je, predstavljal sem si, da bi se lahko tukaj dobro odrezal. Nisem vedel, da bo dovolj za etapno zmago. Brez tako močne ekipe za sabo mi ne bi uspelo. Zaupajo vame, čeprav včasih sam sebi ne. Vedno mi govorijo, da nisem kriv za to, kar se je dogajalo v minulem letu. To je zmaga zanje,« je po etapi organizatorjem dejal vidno čustven 24-letnik. V skupnem seštevku ima Kolumbijec 15 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Deceuninck-Quick-Step), ki je etapo končal na četrtem mestu. Zdaj edini preostali Slovenec Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je etapo sklenil na 88. mestu (+9:16), v skupnem seštevku pa je napredoval za deset mest in je zdaj 96. (+1,01:03). Sobotna osma etapa je pripadla Francozu Victorju Lafayju.

Danes bo pred prvim prostim dnem na sporedu še deseta etapa od L'Aquile do Foligna (139 km). Namenjena bo predvsem ubežnikom ali sprinterjem, ki jih čaka le en kategoriziran vzpon 38,7 kilometra pred ciljem.