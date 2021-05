Vlada zaprla meje za cepljene prebolevnike

Kdor se je z virusom sars-cov-2 potrjeno okužil pred več kot šestimi in manj kot osmimi meseci, se v Sloveniji cepi zgolj z enim odmerkom. Ti prebolevniki so zato diskriminirani. Pri vstopu v Slovenijo morajo predložiti negativni PCR-test ali iti v karanteno. Kot da so nezadostno zaščiteni pred ponovno okužbo.