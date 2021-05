Hojs in Poklukar si podajata diskriminirane prebolevnike

Posvetovalna skupina za cepljenje je v torek spremenila navodila in dopustila možnost, da se prebolevniki cepijo takoj po preboleli okužbi in tudi dvakrat, če to izrecno hočejo. Enkrat cepljeni imajo še zmeraj težave pri vstopu v državo.