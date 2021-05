AstraZeneca: do drugega odmerka ponekod že po štirih tednih

Med prvim in drugim odmerkom cepiva AstraZenece naj minejo trije meseci, priporoča stroka. Obenem pa dopušča, da se razmik skrajša na zgolj štiri tedne. Nekateri so že ubrali to legalno bližnjico do pridobitve statusa polno cepljenega.