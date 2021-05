Severina dobila (eno) bitko proti Popoviću

Severina Kojić je zmagala v bitki, ki jo je na sodišču v Dubrovniku bila z bivšim možem, srbskim podjetnikom Milanom Popovićem. To je sicer le ena od bitk, v katere sta se zapletla bivša zakonca, potem ko sta se začela boriti za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, je pa za Severino to velika zmaga. Sodba, v kateri je bila oproščena, je bila posledica tožbe Popovića zaradi razžalitve, potem ko je Severina pred štirimi leti v oddaji RTL Direkt, ki jo vodi Zoran Šprajc, dejala, da »ji je Popović grozil, da ji bo zagrenil življenje, da bo najel predstavnika za stike z javnostmi in v medijih govoril o njej ter da ji bo vzel otroka in da bi jo, če bi bili v Ameriki, že poteptal«. Severina je takrat Šprajcu dejala tudi, da ji je »Milan iz Srbije prinesel ponarejeno zdravniško potrdilo, da je njun mladoletni sin anoreksičen, da bi diskreditiral njene starševske kompetence«.