#intervju Safet Hadžić, nogometni trener: Olimpija bo prvak, Maribor ima sindrom Zahovića

Do konca državnega prvenstva v nogometu so ostali še trije krogi, izenačenost pri vrhu pa obeta sila napeto dogajanje. Vodilna Olimpija ima namreč pred drugouvrščenim Mariborom dve točki prednosti, pred tretjo Muro pa tri. Nekdanji trener Ljubljančanov Safet Hadžić dogajanje na slovenskih prvoligaških zelenicah podrobno spremlja in meni, da bo prvak Olimpija. Njegova splošna ocena pa je, da v letošnji sezoni kakovost nogometa zaradi težav s koronavirusom ni bila na pretirano visoki ravni.