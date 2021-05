"Radovan Karadžić je eden redkih ljudi, ki je bil spoznan za krivega genocida," je ob tem povedal britanski zunanji minister Dominic Raab. "Bil je odgovoren za pokol moških, žensk in otrok v genocidu v Srebrenici ter obleganje Sarajeva," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov je Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MICT), ki je nasledil haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, marca 2019 obsodil na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov med vojno v BiH. Na prvi stopnji so mu pred tem dosodili 40 let zapora.

Med drugim je bil 75-letni Karadžić obsojen zaradi genocida več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in obleganja Sarajeva od aprila 1992 do novembra 1995, v katerem je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi. Obsojen je bil tudi zaradi zajetja 377 modrih čelad za talce med majem in junijem 1995.