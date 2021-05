Po ponedeljkovi noči Hamasovih raketnih napadov na Izrael in izraelskega raketiranja Gaze se je danes odvil nov krog spopadov med Palestinci in Izraelci, ki jih je prvotno sprožila izraelska namera, da prisilno izseli družine iz okrožja Šejk Džarah v vzhodnem Jeruzalemu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki po marčevskih parlamentarnih volitvah ta čas bolj kot statist opazuje poskus voditelja opozicijske stranke Ješ Atid Jairja Lapida, da sestavi novo vladno koalicijo, kljub pozivom mednarodne skupnosti k umiritvi razmer ne hiti s prekinitvijo spopadov. Kot je napovedal, bodo napade na cilje v Gazi okrepili tako po obsegu kot moči. Na drugi strani Hamas in Islamski džihad nadaljujeta raketiranje Izraela iz Gaze.

Šef izraelskega generalštaba Avi Kočai je po letu dni relativnega zatišja v spopadih med Palestinci in Izraelci vojsko danes pripravljal na možnost dalj časa trajajočih spopadov. Ukazal je nadaljevanje napadov na orožarske delavnice Hamasa in Islamskega džihada, v vojsko so vpoklicali 5000 rezervistov. Tudi obrambni minister Benny Ganc je napovedal nadaljevanje napadov na Hamasove cilje v Gazi v prihodnjih dneh. »Za vsak dan, ko streljajo na Izraelce, jih bomo poslali za več let nazaj,« je zapisal na twitterju.

Podobno kot pri prejšnjih tovrstnih spopadih je število žrtev na eni in na drugi strani precej različno. Prav tako je neprimerljiva natančnost izraelskih in Hamasovih raketiranj. Hamas je v noči na torek na Izrael izstrelil več kot 200 raket, predvsem na bližnja območja ob Gazi. Dve osebi sta umrli v Aškelonu, v Ašdodu pa je ena od raket zadela prazno šolo. 90 odstotkov Hamasovih raket naj bi Izrael prestregel s svojo sofisticirano protizračno obrambo, hkrati pa je bilo več kot 60 oseb ranjenih zaradi eksplozij izstrelkov, ki so se izmuznili protiraketnemu dežniku z imenom Železna kupola. Ponekod so prebivalci poiskali zatočišče v zakloniščih. Teh v Gazi ni.

Podatki o številu padlih raket na Gazo ni znano, je pa v napadih po navedbah lokalnih zdravstvenih oblasti umrlo 28 ljudi, med njimi deset otrok. Medtem ko so danes v Gazi potekali pogrebi ponedeljkovih žrtev, se je obstreljevanje nadaljevalo, napetosti pa so se prelile tudi v izraelska mesta z velikimi deležem arabskega prebivalstva. Med protesti v Lodu so zažgali sinagogo, izraelski civilist pa je ustrelil demonstranta. Po oceni palestinskega poslanca v izraelskem parlamentu Samija Abuja Šehade je Netanjahu dopustil stopnjevanje napetosti, da bi ostal na oblasti. Jair Lapid pa je začasno ustavil pogovore z drugimi strankami o sestavi koalicije.