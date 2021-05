Jeruzalem je vnovič postal sod smodnika. Mesto, ki si ga Izraelci lastijo kot svojo nedeljivo prestolnico, Palestinci pa želijo vzhodni Jeruzalem za svoje glavno mesto, a so že več kot 40 let soočeni z močnim judovskim naseljevanjem, je prizorišče spopadov med palestinskimi protestniki in izraelskimi varnostnimi organi. Samo v ponedeljek je bilo ranjenih več kot 300 Palestincev. Napetosti so se stopnjevale do te mere, da je izraelska vojska ustavila svojo pravkar začeto največjo vojaško vajo v zadnjih tridesetih letih, s katero so hoteli vaditi obrambo za primer, če bi državo napadli iz več smeri hkrati.

Izselitev bi bila vojni zločin Ozračje v mestu se segreva že nekaj časa. Deloma je tako zaradi omejitev ramazanskega prihoda Palestincev k molitvi v mošejo Al Aksa v muslimanski četrti starega mestnega jedra, ki si ga muslimani delijo z Judi, kristjani in Armenci. Deloma pa zaradi vse močnejšega naseljevanja Judov v vzhodnem Jeruzalemu in poskusov izraelskih oblasti, da v okrožju Šejk Džarah nasilno izseli 28 družin palestinskih beguncev, ki so se tam naselile, potem ko so jih leta 1948 med izraelsko-arabsko vojno pregnali z domov. Gre za skupno 500 Palestincev, ki jih izraelske oblasti poskušajo s sodnimi bitkami izseliti vse od leta 1972, zdaj pa v kratkem času vsaj osmim družinam z 90 družinskimi člani grozi nasilna deportacija z njihovih domov. Namesto njih bi radi na to območje pripeljali naseljence. V uradu Združenih narodov za človekove pravice ostro nasprotujejo nasilnim izselitvam in opozarjajo, da okupatorska sila ne more spreminjati zasebne lastnine na okupiranem območju. Če bi to storili, bi bila njihova dejanja vojni zločin, opozarjajo. Grožnja izselitve palestinskih družin je sovpadla še s preostalimi napetostmi v mestu in tako v minulih dneh poskrbela za spopade med Palestinci in izraelskimi varnostnimi organi, ki so se nadaljevali tudi v ponedeljek. Že drugič v nekaj dneh je v jutranjih urah izraelska vojska vstopila na območje tretjega najsvetejšega kraja muslimanov na svetu – Svetišča na skali, od koder je izstrelila solzivec, zvočne granate in gumijaste naboje v mošejo Al Aksa, od koder so jo protestniki obmetavali s kamenjem. V spopadih na območju mošeje in v stari mestni četrti Jeruzalema je bilo ranjenih več kot 300 Palestincev.

Odpovedan shod Napetosti pa so bile še večje zaradi za ponedeljek načrtovanega vsakoletnega praznovanja dneva Jeruzalema, s katerim desničarski nacionalisti slavijo osvojitev vzhodnega Jeruzalema med šestdnevno arabsko-izraelsko vojno leta 1967. Več tisoč izraelskih protestnikov je nameravalo s pohodom skozi muslimansko četrt starega mestnega jedra pokazati, da imajo Judje suverenost nad celotnim mestom, pa čeprav mednarodna skupnost okupacije vzhodnega Jeruzalema ne priznava. Toda oblasti jim niso dovolile pohoda skozi muslimansko četrt, potem pa so pohod tik pred začetkom odpovedali. Prav takrat pa se je iztekel še ultimat Hamasa izraelskim oblastem, naj se umaknejo iz Šejk Džaraha in z območja Al Akse. Ker se to ni zgodilo, so proti Izraelu izstrelili sedem raket. Lažje je bila poškodovana ena Izraelka. Kmalu zatem so izraelski lovci raketirali Gazo. V napadu so bile ubite tri deklice.