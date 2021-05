Končanja ponovno vzplamtelega konflikta med Palestinci in Izraelci ni na vidiku. Čeprav se vrstijo pozivi stranema k zmanjšanju napetosti, spopadi ne pojenjajo. Prav nasprotno, postajajo še bolj surovi. »To je šele začetek, udarili jih bomo tako hudo, kot si niso nikoli predstavljali,« je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelska letala so izvedla več sto napadov na Gazo, število izstreljenih Hamasovih raket na jug in osrednji del Izraela je krepko preseglo 1500. Izraelska vojska kopiči tanke ob meji z Gazo, kar kaže na morebiten kopenski poseg. Zračnim napadom na Gazo so dodali napade s topništvom.

Zvečer je Izrael uničil že drugo stolpnico v Gazi – tokrat 14-nadstropno, v kateri imajo pisarne medijske organizacije. Ob začetku napadov so v Tel Avivu trdili, da bodo ciljali predvsem položaje palestinskih oboroženih skupin v Gazi in njihove delavnice za izdelovanje raket. Toda napadi se vrstijo tudi na vladne zgradbe, policijske postaje in stanovanjske soseske. Že v noči na torek so rakete porušile 13-nadstropno zgradbo, v kateri je imel prostore Hamas. Prebivalce so sicer pred napadom opozorili. Po trditvah Palestincev pa ni bilo opozorila pri raketiranju druge stolpnice, v kateri je imel prostore tudi urad palestinskega notranjega ministrstva.

Za dosego morebitne prekinitve spopadov so v stiku z obema stranema Katar, Egipt in Združeni narodi, ki so posredovali že v preteklih spopadih. Ameriška vlada Joeja Bidna , ki je prve mesece vladanja izraelsko-palestinski konflikt pustila nekoliko ob strani, vsaj javno ni odločneje posegla v dogajanje, razen z nekaj običajnimi pozivi k zaustavitvi nasilja. Danes pa so se vendarle odločili posredovati na nižji diplomatski ravni, v regijo namreč pošiljajo pomočnika zunanjega ministra Hadyja Amra , ki naj bi obe strani pozval k umiritvi napetosti. O razmerah na Bližnjem vzhodu je medtem že drugič v nekaj dneh razpravljal varnostni svet OZN.

Po podatkih izraelske vojske so danes v napadih na Gazo ubili 16 pripadnikov oboroženega krila Hamasa, med njimi šest pomembnih vodij vojaškega krila Hamasa v Gazi. Po palestinskih podatkih so izraelski napadi do sinoči terjali 53 smrtnih žrtev, med njimi 15 otrok, 320 ljudi je bilo ranjenih. Največja žrtev so ponovno civilisti, tudi na izraelski strani, kjer tamkajšnja protiraketna obramba ne prestreže vseh izstreljenih raket iz Gaze. Ubitih je bilo pet Izraelcev.

Konflikt se je prelil v Izrael

Napetosti pa so eksplodirale tudi v številnih etnično mešanih izraelskih mestih (v Lodu, Ramli, Akri in telavivskem predmestju Džafi), kar predstavlja veliko težavo za Izrael. Nadaljevali so se protesti arabskih državljanov proti izraelskim vdorom na območje mošeje Al Aksa in Svetišča na skali v starem mestnem jedru Jeruzalema ter proti poskusom nasilne izselitve palestinskih družin iz jeruzalemskega okrožja Šejk Džarah. V Lodu, kjer so po uboju Palestinca tamkajšnji arabski državljani zažgali sinagogo, avtomobile in trgovine, je župan razmere označil za podobne državljanski vojni. V Ramli so judovski skrajni nacionalisti kamenjali avtomobile z arabskimi potniki in povzročali nesreče. Netanjahu je dogajanje označil za anarhijo, predsednik države Reuven Rivlin pa za divjanje krvoločnih arabskih tolp, ki izvajajo pogrome. V Lodu so razglasili izredne razmere in policijsko uro ter tja premestili nekaj specialnih enot z Zahodnega brega.

Še preden sta Hamas in Izrael v noči na torek izmenjala več sto raketnih napadov, je voditelj Hamasa Ismail Hanija v televizijskem nagovoru dejal, da so »pripravljeni na stopnjevanje upora, če si druga stran to želi«, prav tako pa, da so pripravljeni končati napade, ki so jim nadeli ime Jeruzalemski meč, če bodo z njimi prenehali Izraelci.