V Slovebiji smo včeraj ob 1310 PCR testih zabeležili 147 primerov okužbe z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje se je znižalo na 610,6, kar v primerjavi s prejšnjo nedeljo, ko je bilo potrjenih 209 novih okužb, pomeni skoraj 30-odstoten upad. Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobiva od NIJZ, so včeraj opravili še 6794 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno aktivnih 8.949 primerov okužbe.

Slovenija je v nedeljo izpolnila prvi pogoj za prehod v rumeno fazo, saj je število hospitaliziranih bolnikov prvič po dolgem času padlo pod 500. Podobne razmere so bile 9. marca, a je nato število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 znova začelo naraščati, 18. aprila jih je bilo kar 657, sredi januarja, ko so bile razmere najhujše pa celo več kot 1200. Drugi kriterij za prehod v rumeno fazo, to je povprečno manj kot 600 okužb v zadnjih sedmih dneh še ni izpolnjen, a bi lahko bil v prihodnjih dneh. V nedeljo je znašal 614, v soboto je bil 625, še dan prej pa 680. Vladni semafor sproščanja ukrepov predvideva, da se ob sedemdnevnem povprečju, nižjem od 600, ter manj kot 500 hospitaliziranih premaknemo v rumeno fazo.

Tudi Inštitut Jožef Štefan, ki objavlja prognozo širjenja covid-19 v Sloveniji, ugotavlja, da epidemija v Sloveniji počasi upada. Reprodukcijsko število je ocenjeno na R=95. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, trenutno je delež kužnih približno en odstotek prebivalstva.