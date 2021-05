Ko cepivo ponikne pri zasebnikih

Uradno so cepilni centri izključno javni zdravstveni domovi in bolnišnice, vojska ter NIJZ. Dejansko pa se za nekaterimi skrivajo še številna zasebna cepilna mesta. V Ljubljani imata najmanj dva zanimiv politični pedigre. Koliko cepiva prejmejo in porabijo ti zasebniki, ministrstvo za zdravje ne ve.