V torek bo sprva še sončno. Popoldne se bo na zahodu pooblačilo, pojavljati se bodo začele manjše padavine. Pihal bo veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in na severovzhodu do 14, najvišje dnevne na zahodu od 19 do 23, drugod od 24 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile in razširile nad večji del države. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami. Manj padavin bo na vzhodu, kjer bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad Balkanom in delom vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Britanskim otočjem se zadržuje ciklon, hladna fronta je dosegla zahodno Evropo. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in toplo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju šibak do zmeren jugo. V torek bo sprva še precej sončno, čez dan se bo predvsem v krajih zahodno od nas pooblačilo. V Furlaniji-Julijski krajini se bodo začele pojavljati plohe.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden. V torek se bo vremenska obremenitev krepila in bo popoldne zmerna. Ta se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.