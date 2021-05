V četrtek bo dokaj sončno. Popoldne se bodo predvsem v severnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile nad večji del države. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Čez dan bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Iznad jugozahodne Evrope se je nad Alpe razširilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam priteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte.