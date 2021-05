V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v četrtek bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht.

V noči na petek bodo padavine prehodno zajele večji del države in do jutra ponehale. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno.

Vremenska slika: Nova hladna fronta se prek srednje Evrope pomika proti vzhodu in bo zvečer oslabljena prešla Slovenijo. V višinah bo k nam spet pritekal nekoliko hladnejši in sprva še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo prevladovalo sončno vreme z nekaj jutranje megle.