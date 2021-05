Dončić je z 22 leti in 67 dnevi četrti na večni lestvici lige, do meje 5000 točk pa je prišel, ko je dosegel sedmo na tekmi proti Clevelandu. Le Carmelo Anthony, LeBron James in Kevin Durant so bili mlajši, ko so prišli do omenjenega mejnika.

Zmagali sta tudi košarkarji Miami Heat, ki so Minnesoto Timberwolves s 121:112 odpravil tudi po zaslugi nekdanjega slovenskega kapetana Gorana Dragića. Ta je bil tretji najučinkovitejši strelec domačih in je v 32 minutah dosegel 23 točk, štiri skoke in tri podaje podaje. Tyler Herro je za Miami zadel 27 točk, Jimmy Butler pa 25. Po zaslugi Herra in Dragića je klop Miamija, ekipa je na šestem mestu vzhodnega dela lige, porazila Minnesotino s 57:19.

Najboljša ekipa lige Utah Jazz je s s 127:120 ugnala Denver Nuggets, za katere Vladko Čančar, tretji Slovenec v NBA, ni dobil priložnosti za igro. Hrvaški reprezentant Bojan Bogdanović je za svoj najboljši dosežek v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dosegel 48 košev, osem skokov in dve asistenci.

Denver je v zadnjo četrtino šel s točko prednosti (99:98), Bogdanović je nato zadel tri trojke in dva prosta meta za 11 točk in prinesel zmago Utahu. V ekipi Denverja, ki je tik pred Dallasom na četrtem mestu zahodne konference lige NBA, je bil najboljši srbski center Nikola Jokić s 24 koši, devetimi skoki in 13 podajami, Michael Porter ml. je dodal 31 točk.