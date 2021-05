V okviru mednarodnega dneva zmage nad fašizmom in nacizmom je Zveza združenja borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenija na Prešernovem trgu pripravila prireditev na njej pa je več tisoč glavo množico nagovoril predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman. Glasno in brez zadržkov je izrazil kritiko predstavnikov vlade, ki na omenjeno slovesnost niso povabili ZZB NOB. »Če že mene ne marajo, imamo še druge ljudi,« je poudaril in se vprašal komu je dejansko proslava bila namenjena. Prav tako so V DZ-ju po njegovih besedah skušali dogodke na Mali gori po tiho izpostaviti kot nov mejnik narodnoosvobodilnega boja.

Kritična tudi do predsednika države

»Osamosvojitev je resda prinesla novo državo. Toda vladajoči, kaj so naredili? Vrnili so vrnjeno, plačali so plačano. Oropali tovarne,« je bil v svojem govoru kritičen Križman in dodal, da toliko sovražnih besed in tvitov kot smo jih deležni zadnje čase, nismo slišali ne videli zadnjih 40, 50 let. Na njegove besede, da je čas, da se konča agonija in pozval predsednika države, kateremu tudi močno zameri neodločnost, da je čas za čimprejšnje volitve.

Pred množico je stopil tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je med drugim omenil vrednote partizank in partizanov – pogum, tovarištvo in prijateljstvo, ki jih Ljubljana, mestu heroja, živi še danes. »Zato je Ljubljana svobodna, brez žic okoli mesta in brez žic v glavah.« Janković je tudi poudaril, da nihče ne more spremeniti zgodovine, ki pravi, da so bili partizanke in partizani na strani zaveznikov, na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem.

Tako kot Križman se je tudi sam dotaknil slovesnosti ob dnevu boja proti okupatorju pri Mali gori in dejal: »Brati pesmi domobranskih pesnikov na tak praznik je sramotno dejanje,« hkrati pa zagotovil, da dokler bo to vodstvo mesta, spomenika domobrancem v Ljubljani ne bo. Na prireditvi ni manjkal niti Partizanski pevski zbor kot tudi praporščaki ter vidni člani Zveza združenja borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenija iz vse Slovenije.