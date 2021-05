Ljubljana mestni praznik zaznamuje v spomin na 9. maj 1945, ko je bila s sirenami z Ljubljanskega gradu naznanjena svoboda. Župan Zoran Janković je na petkovi slavnostni seji mestnega sveta, na kateri so podelili najvišja priznanja mesta, poudaril, da v Ljubljani razen žice v času druge svetovne vojne niso in ne bodo imeli okrog mesta. »Predvsem pa v Ljubljani mi domačini ne bomo imeli žice v glavah,« je dejal in slednje zaželel tudi vsem v državi in Evropi.

Po Poti ob žici, ki poteka po 34 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja okupatorjev, ob mestnem prazniku vsako leto pripravijo pohod. Ta je v soboto zaradi epidemioloških razmer potekal v prilagojeni obliki. Prav tako tradicionalni teki trojk pa letos potekajo v virtualni obliki, in sicer vsaka trojka sama določi traso in meri čas ter sporoči rezultate.

Odprtje prenovljene Vile Zlatica V okviru obeleževanja mestnega praznika bo Janković dopoldne odprl prenovljeno Vilo Zlatica, ki je bila domovanje nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Vila, s katero bodo upravljali v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana, postala bo novo prizorišče za razstave, predavanja, izobraževanja in druge prireditve, ki jih bodo snovali skupaj s Forumom slovanskih kultur, ki bo imel v pritličju vile tudi svoj sedež, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Kot so navedli je prenova vile znašala 1,9 milijona evrov. Pet minut pred 12. uro bo Janković sodeloval tudi na dogodku, ki ga na ljubljanskem Prešernovem trgu ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom pripravlja Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije. Mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter dan Evrope, ki je prav tako na današnji dan, bodo obeležili tudi v Topolšici. Tradicionalne proslave zaradi epidemioloških razmer sicer ne bo, bodo pa položili venec k tamkajšnji spominski plošči.