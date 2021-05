Kot kažejo dosedanji rezultati, je SNP osvojila 64 mest v 129-članskem parlamentu, škotski konservativci na drugem mestu jih bodo imeli 31, laburisti pa 22. Na četrtem mestu so Zeleni z 8 sedeži, Liberalnim demokratom pa so pripadla štiri poslanska mesta. SNP je na škotskih volitvah tako zmagala že četrtič zapored, razmerja moči v novem parlamentu pa ostajajo podobna kot po zadnjih volitvah leta 2016.

Voditeljica SNP Nicola Sturgeon, ki bo po pričakovanjih obdržala položaj škotske premierke, je že napovedala glasovanje o neodvisnosti Škotske, ko bo za to primeren čas po premagani epidemiji covida-19. Čeprav SNP ni osvojila absolutne večine, bo imel po njenih besedah v novem parlamentu tabor, ki se zavzema za samostojnost Škotske, skupaj z Zelenimi več podpornikov kot doslej.

»Boris Johnson in vsi, ki skušajo onemogočiti pravico Škotov, da odločajo o svoji lastni prihodnosti, za to enostavno nimajo nobene demokratične podlage,« je dejala Sturgeonova. V nagovoru po zmagi je opozorila, da bo šlo za neposredno nasprotovanje volji škotskega ljudstva, če bo vlada v Londonu zavrnila referendum.

Johnson: Referendum bi bil neodgovorno dejanje

Premier Boris Johnson je pred volitvami dejal, da bo zavrnil referendum o neodvisnosti Škotske, tudi če bo SNP osvojila večino, saj da bi bil v sedanjih razmerah referendum neodgovorno dejanje. Po zmagi SNP je v pismu čestital Sturgeonovi in jo povabil k skupnemu delu, so sporočili z Downing Streeta. »Goreče verjamem, da lahko najbolje uresničujemo interese prebivalcev Združenega kraljestva in posebej ljudi na Škotskem, ko delujemo skupaj,« je dodal Johnson.

V četrtek so sicer na Otoku potekale še volitve v regionalni parlament Walesa ter lokalne volitve v Angliji, kjer so Johnsonovi konservativci zabeležili precejšen uspeh. Za župana Londona pa je bil vnovič izvoljen Sadiq Khan iz vrst laburistov.