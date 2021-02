Glavna lika škotske politične drame sta pred tremi desetletji postala politični duet, ki je oživil sanje o škotski neodvisnosti. Škotsko nacionalno stranko (SNP), od nastanka osredotočeno na neodvisnost, sta leta 2007 skupaj popeljala na oblast, kjer je še danes daleč najbolj dominantna stranka. Prvi poraz, res tesen, sta skupaj doživela leta 2014, na referendumu o neodvisnosti, po katerem je Salmond odstopil.

Njegova dotedanja namestnica Sturgeonova, ki se je v SNP včlanila pri šestnajstih letih, je prevzela krmilo SNP in vlade. Politični in prijateljski par sta postala leta 1990, ona mu je takrat pomagala v uspešni bitki za krmilo SNP, on jo je dve leti kasneje prepričal, naj kandidira za sedež SNP v britanskem parlamentu v Londonu.

S pomočjo brexita, ki ga Škoti niso hoteli, in ga še vedno nočejo, je Sturgeonova sedaj sanje o neodvisnosti zelo približala stvarnosti. Če bi SNP na bližnjih majskih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala, bi bil nov referendum morda že letos, večina Škotov pa bi se tokrat zelo verjetno odločila za neodvisnost.

Komu zdaj verjamejo Škoti?

Javni obračun Sturgeonove in Salmonda, ki je voda na mlin nasprotnikov škotske neodvisnosti, pa utegne za dolgo časa pokopati referendum in neodvisnost, posebno če bi pripeljal do njenega odstopa.

Spor med njima se je včeraj preselil v škotski parlament, v katerem je poseben odbor Salmonda štiri ure zasliševal o njegovih obtožbah, da je sokriva za njegovo triletno nočno dramo, ki so jo sprožile obtožbe o spolnem nadlegovanju. V sredo bo na vrsti ona, ki trdi, da Salmond »nima niti kančka dokaza za svoje obtožbe« in da je ustvaril alternativno stvarnost, v kateri so se ne samo ona, ampak tudi SNP, državna uprava in tožilstvo, policija in ženske, ki so ga obtožile, združili v zaroti proti njemu. »Verjetno bi bilo lažje, če bi se sprijaznil s tem, da je vir vsega tega morda njegovo vedenje,« je dejala premierka.

Salmondove težave so se začele leta 2018, ko sta dve uslužbenki državne uprave takrat že bivšega premierja Salmonda obtožili spolnega nadlegovanja. Njegovi privrženci Sturgeonovo obtožujejo, da je v preiskavi teh obtožb zavajala parlament, premierkine sodelavce pa, da so proti njemu skovali zaroto. Škotska vlada je na koncu priznala, da je slabo in nepremišljeno izpeljala preiskavo, ter celo, da je ravnala nezakonito. Salmondu je morala plačati pol milijona funtov (575.000 evrov) odškodnine.

Januarja 2019 so Salmonda aretirali, ker ga je takrat devet žensk, med njimi političarka SNP, strankina aktivistka ter več sedanjih in nekdanjih uslužbenk državne uprave, obtožilo več spolnih napadov, med katerimi je bil tudi poskus posilstva. Zgodili naj bi se v času, ko je bil premier. Na sojenju, ki je bilo marca lani, je sodišče Salmonda oprostilo krivde za vseh trinajst obtožb. Salmond je na sodišču trdil, da so bile obtožbe ali politično motivirane izmišljotine ali pretiravanja. Po oprostilni razsodbi je dejal, da ima informacije, ki jih ni mogel razkriti med sojenjem, in napovedal, da jih »bo obelodanil v prihodnosti«.