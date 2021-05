Do konca državnega prvenstva v nogometu so še štirje krogi. Ena izmed odločilnih tekem v boju za prvaka bo nedeljski veliki slovenski derbi med Olimpijo in Mariborom. Oba kluba sta v krizi, a še vedno na prvem in drugem mestu, razlika med njima pa le še dve točki in sama odločata o svoji usodi. Maribor za naslov prvaka potrebuje štiri zmage na tekmah proti Olimpiji, Gorici, Kopru in Muri. Za Olimpijo je v nedeljo ugoden izid tudi remi, vendar bi nato morala zmagati proti Celju v gosteh, Taboru doma in Bravu v Šiški.

Željko Mandarić zaščitil trenerja Stankovića Olimpija je na zadnjih treh tekmah osvojila le točko (remi z Aluminijem, poraza z Muro in Domžalami) in tako zapravila izdatno prednost sedmih točk, ki se je zdela že neulovljiva. Olimpija ima usodo še vedno v svojih rokah, vendar zbuja skrb njena klavrna podoba na igrišču. Odigrala je le en soliden polčas (drugi proti Aluminiju), na gostovanjih v Murski Soboti in Domžalah pa se je vdala brez izstreljenega naboja. Ko so se po drugem porazu trenerja Gorana Stankovića na klopi Olimpije pojavile govorice, da bo zamenjan že pred derbijem, mu je v bran odločno stopil podpredsednik kluba Željko Mandarić. Glede na prikazano v zadnjih dneh bodo pod večjim pritiskom Ljubljančani, saj so si Mariborčani dvignili samozavest z zmago proti Taboru po preobratu. Stanković je pred izzivom dosedanje kariere, da ekspresno hitro dvigne moštvo, ki je na zadnjih tekmah pokazalo anemično podobo, in najde udarno zasedbo. V klubu so izredne razmere, saj so mobilizirali vse sile, da bo dvignili moralo, pogum in bojevitost moštva. Kot kaže, je za večino igralcev boj za naslov prvaka preveliko psihično breme. »Jaz jim pritiska nisem naložil, morda so si ga sami v svojih glavah. Moramo strniti vrste, pokazati več želje in verjeti v uspeh. Če imaš takšen pristop, si na koncu nagrajen. Derbi z Mariborom je za nas tekma resnice. Če želimo naslov prvaka, moramo zmagati na vseh tekmah do konca,« pravi trener Olimpije Goran Stanković. Olimpija, ki ima dodatne težave zaradi poškodb Finka in Delamea Mlinarja, deluje utrujeno, izpraznjena in brez energije. V ekipo se vrača kapetan Elšnik, ki je tudi med dolžniki, saj je po nastopu na evropskem prvenstvu do 21 let padel v formi. Nogometaši Olimpije so bili doslej pogumni v besedah, tega pa na zadnjih tekmah niso pokazali na igrišču. Taktika ljubljanskega strokovnega štaba je doslej temeljila na preveč previdnosti. Vse je bilo podrejeno cilju, da ne prejme zadetka (proti Domžalam je bilo na igrišču šest obrambnih nogometašev), namesto da bi tekmeca odločno napadli, mu nagnali strah v kosti in ga spravili v podrejen položaj, da bi trpel ter trepetal pred svojim golom.

Šuler: Olimpija je pod veliko večjim pritiskom Trener Maribora Simon Rožman je imel v sredo polno beležnico slabosti Olimpije, potem ko je zapuščal stadion ob Kamniški Bistrici, kjer si je ogledal derbi Ljubljanske kotline. »Mogoče jim v zadnjem obdobju ne steče, a derbi je posebna zgodba. Prepričan sem, da bodo na domačem terenu v boljši podobi. Ko se vklopijo emocije, je tudi energija večja. Enako pa velja za nas,« pravi Simon Rožman, ki bo prvič v vlogi trenerja na večnem derbiju in si je vedno želel biti del tega dogodka. Poudaril je, da je s trenerskega zornega kota v pripravi na tekmo vse enako, da pa čuti energijo s strani. »Pričakujem, da bodo o zmagovalcu odločale malenkosti. Imam občutek, da ne bo odločilen samo en gol, ampak bo tekma razgibana,« je dodal Rožman. Optimizem gradi na tem, da je pri fantih čutiti veliko energije, pa tudi malo nasmeha se je vrnilo na njihove obraze. Pri Mariboru bosta zaradi kartonov manjkala Vrhovec in Tavares, Peričić pa je poškodovan. »Odigrajte odgovorno do kluba, dajte zadnje atome moči. To je edino, kar se od njih pričakuje, nihče jim ne drži noža za vratom. Po domače povedano: pustite srce na igrišču. Vse drugo je delo trenerjev. Očitno je, da so fantje v krču. Gre za čisto drugačni ekipi, če jih gledaš na treningu in potem na tekmi. Če bi stvari s treningov prenesli na tekmo, bi gledali drug Maribor. Derbiji so zato, da se zmagujejo, vseeno pa lahko gremo na igrišče zelo neobremenjeni. Nekdo drug je zdaj pod dosti večjim pritiskom. Pri nas ga ni več, vsaj jaz ga ne nalagam. Je pa ta ekipa zmožna osvojiti prvenstvo. Maribora, kakršen koli že je, ne moreš nikoli odpisati,« je v slačilnico sporočil športni direktor Maribora Marko Šuler.