Še preden so igrali prvo tekmo v novi sezoni državnega prvenstva, so nogometaši Maribora ostali brez glavnega trenerja. Izpad v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti severnoirskemu klubu Coleraine je odnesel Hrvata Sergeja Jakirovića. »Če ne bi bilo preložitve začetka prvenstva, bi se najbrž drugače razpletla tudi evropska premiera, ki je bila res velik spodrsljaj, razočaranje. Še zdaj mi je žal zaradi izpada, rad bi se opravičil navijačem in vsem, ki jim je Maribor pri srcu,« je ob odhodu med drugim dejal Jakirović. Maribor je včeraj pod vodstvom pomočnika Saše Gajserja proti Domžalam zmogel le remi, novega trenerja pa bo vodstvo kluba razkrilo v kratkem. »Po našem golu sem pričakoval, da bomo stopnjevali pritisk, a je nato zadetek Domžal preobrnil tekmo. Igralci so dali vse od sebe,« je za Planet TV povedal Saša Gajser.

Bržkone bi Jakirovićevo usodo delil njegov rojak na klopi Olimpije Dino Skender, če ne bi Ljubljančani preskočili islandskega Vikingurja, ki je v Stožicah padel šele po podaljšku. Zmaji so včeraj v Kopru znova prikazali bledo igro in prišli le do točke. Novi odlični predstavi sta uspeli Bravu in Muri. Ljubljančani so visoko ugnali Gorico, Sobočani, ki bodo preloženo tekmo prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti estonskemu Nommeju Kaljuju igrali 10. septembra v Talinu, pa Tabor iz Sežane. Slab uvod v sezono si je privoščil državni prvak Celje, ki je po porazu v prvem krogu proti Muri v soboto remiziral na gostovanju pri Aluminiju.

Olimpija je v Kopru zaigrala brez prvega strelca lanske sezone državnega prvenstva Anteja Vukušića, ki si je med tednom poškodoval desni gleženj. Gostitelji so v tekmo krenili na vso moč in hitro povedli. Dare Vršič je v kazenski prostor gostov poslal lep predložek, Žan Žužek pa je z glavo matiral vratarja Žigo Freliha. Po prejetem zadetku je Olimpija zaigrala nekoliko bolje in le deset minut kasneje izenačila. Dražena Bagarića je v kazenskem prostoru z obema rokama zaustavljal Denis Cerovec, sodnik Slavko Vinčić je upravičeno pokazal na enajstmetrovko, s katere je bil uspešen Endri Cekici. Ljubljančani so bili v nadaljevanju sicer slabega obračuna boljši nasprotnik in pogosto prihajali do kazenskega prostora nasprotnika, a zaradi neuigranosti in tudi nespretnosti posameznikov pravih priložnosti ni bilo. Še najlepšo je v drugem polčasu zapravil Matic Fink, ki je v bližini gola Kopra prejel uporabno žogo Radivoja Bosića, a bil pri zaključku nenatančen iz ugodnega položaja.

Bravo in Mura stoodstotna, Celje brez svežine

Po izjemnem drugem delu lanskega prvenstva nogometaši Brava nadaljujejo z odlično formo tudi v začetku letošnje sezone. Potem ko so v prvem krogu slavili na gostovanju v Domžalah, so varovanci trenerja Dejana Grabića na domačem igrišču razbili povratnico med prvoligaše Gorico. Šiškarji so bili v vseh pogledih nogometne igre boljši od nasprotnika in zasluženo prišli do visoke zmage. »Celotno tekmo smo kontrolirali potek dogodkov na igrišču, a vseeno ne v takšni meri, kot si želimo. Bili smo prepočasni pri osvajanju prostora in podajah ter premalo direktni, da bi njihovo vezno vrsto in obrambo spravili pod še večji pritisk. Ob polčasu smo se o tem pogovorili, sicer zaspano krenili v drugega, a se po petnajstih minutah zbudili in zasluženo prišli do zmage,« je tekmo analiziral Dejan Grabić. Trener Gorice Borivoje Lučić je športno priznal, da je bil Bravo boljši nasprotnik, ter potožil, da njegovo moštvo v zadnjih osmih mesecih ni imelo skoraj nobene resne tekme, zato bo za pravo prvoligaško formo potrebovalo še kakšen mesec.

Podobno suverena kot Bravo proti Gorici je bila Mura proti Taboru. Sobočani so Sežančanom zabili tri gole, v uvodnih dveh krogih prvenstva pa svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. »Bili smo boljši nasprotnik vseh 90 minut. Zmagi na prvih dveh tekmah sezone nam dajeta zagon za še trdnejše delo,« je bil kratek in jedrnat trener Mure Ante Šimundža. Kratek je bil tudi strateg Tabora Mauro Camoranesi: »Dobro smo igrali le prvih 15 minut. Vse ostalo je za pozabo.«

»Prazni smo. V igralcih ni nobene svežine, nimamo pravih idej v igri. To ni podoba, ki si je želimo. Glede na potek tekme smo lahko s točko zadovoljni,« je ocenil trener Celja Dušan Kosić po remiju proti Aluminiju, ki je prišel po izpadu v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Moldeju in porazu v prvem krogu državnega prvenstva proti Muri. Slobodan Grubor na drugi strani je dejal, da ni uspel slediti vsem priložnostim, ki so jih imeli njegovi igralci, a je bil na koncu tudi s točko zadovoljen.