Do lani je bil Giro vedno v majskem terminu kot prva od tritedenskih dirk, zaradi pandemije koronavirusa pa so ga s termina od 9. do 31. maja (start bi moral biti na Madžarskem) preložili na termin od 3. do 25. oktobra s startom na Siciliji. Prvič v kolesarski zgodovini je tako potekal za francoskim Tourom, za nameček pa se je križal s špansko Vuelto, ki se je začela 20. oktobra. Končne zmage na italijanski pentlji se je veselil Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), potem ko je prav zadnji dan v vožnji na čas ugnal najbližjega tekmeca, Avstralca Jaija Hindleyja (Sunweb), s katerim sta imela do takrat do sekunde enak skupni čas.

Britanec ne bo branil zmage

A Britanec ne bo branil zmage, saj se pripravlja na Tour, po mnenju strokovnjakov in svetovnih stavnic pa je glavni favorit za končno zmago in rožnato majico njegov rojak Simon Yates (BikeExchange). Ta je nedavno slavil na dirki po Alpah, na Giro pa ima mešane spomine. Leta 2018 je dobil tri etape (takrat je slavil tudi skupno zmago na Vuelti), lani pa je moral dirko zapustiti po sedmih etapah zaradi pozitivnega testa na koronavirus, vsi drugi člani njegove ekipe pa so bili negativni. »Zadovoljen sem s svojo formo, a Giro bo nekaj povsem drugega. Dirka po Alpah traja pet dni, italijanska tri tedne, zato ju je nemogoče primerjati. Seveda si želim zmagati, a do končnega cilja v Milanu je še zelo daleč, vmes pa se lahko marsikaj zgodi,« pravi 28-letni Simon Yates, na seznamu favoritov pa mu sledita Kolumbijec Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) in 21-letni Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.step).

Na lanskem Giru sta Slovenijo zastopala Domen Novak in Jan Tratnik (takrat člana ekipe pod imenom Bahrain-McLaren), letos bo poleg 31-letnega Tratnika še 26-letni Matej Mohorič, Novak pa je nedavno izpadel iz ekipe zaradi bolezni in posledično slabše forme. V zasedbi Bahrain-Victoriusa, v kateri bo tudi športni direktor Gorazd Štangelj, bo vse podrejeno kapetanu, Špancu Mikelu Landi, slovenski dvojec v vlogi pomočnikov pa računa na svoje prebliske, ko (če) bodo šefi prižgali zeleno luč. Upajoč na nadaljevanje neverjetne tradicije Slovencev, ki so v zadnjih sedmih letih vsakič dobili vsaj eno etapo na Giru. Začel je Luka Mezgec (2014), nadaljevala Jan Polanc (2015) in Primož Roglič (2016), potem spet Polanc (2017), zatem Mohorič (2018), znova Roglič (2019) in lani Tratnik na isti dan, ko je na Vuelti etapno zmago slavil Roglič.

Dirka, ki ima letos le štiri etape daljše od 200 kilometrov (lani je bilo takšnih kar osem) in med katero bodo prevozili kar 47.000 višinskih metrov, bo v nedeljo, 23. maja, v 15. etapi od Gradeža do Gorice potekala tudi po slovenskih cestah. Karavana, ki bo dirko začela in končala z vožnjo na čas (Torino, Milano), bo poleg okolice Nove Gorice obiskala še Goriška brda (skupno 40 kilometrov), dan prej pa jo čaka vzpon na legendarni Zoncolan, enega najtežjih klancev v svetovnem kolesarstvu.