Goran Vojnović: Te igre bo konec

Ko sem prebral, da je Amazonu uspelo, da kljub 44 milijardam dobička v Evropski uniji ne plača niti evra korporativnega davka, sem pomislil, da se svet končno spreminja na bolje. Še včeraj so se namreč plačevanju podobnih količin davka znali izogniti le mišičasti, topoumni fantje, ki so se pred davčno inšpekcijo skrivali globoko v kolumbijski džungli, si tam ustvarili državo v državi, svoje neobdavčeno bogastvo z letali prevažali s kontinenta na kontinent in bankovce kopičili na kupe kot drva za zimo. Vse to pa jim ni uspevalo zato, ker bi bili nujno pametnejši od drugih, temveč predvsem zato, ker so svoje nasprotnike likvidirali, še preden so ti likvidirali njih. Njihova konkurenčna prednost je pač bila, da so bili bolj nori med norimi oziroma da so še malo manj razmišljali o posledicah svojih dejanj.