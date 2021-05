Na ta zapis se je nemudoma odzvala gorenjska celica redakcije N. N.; njeni člani so, poznavajoč njihovo lokalno tradicijo in specifiko, prepričani, da je rešitev preprosta: vsakemu prebivalcu, najprej pa seveda Gorenjcem, je treba dati na roke kakšnega dvajsetaka – no, tudi 2,5-krat večja vsota na evrskem bankovcu bi se prilegla – in bodo vrste za cepljenje takoj spet nepregledne. To je, pravijo, edini delujoči in praktični način »aktivnega vabljenja prebivalcev«.